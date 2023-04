POL-IZ: 230426.1 Itzehoe: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Burg (ots) - Seit Ostern bis zum vergangenen Sonntag ist es zu einer Sachbeschädigung an einem Haus in Burg und zu einem Diebstahl vom Grundstück desselben gekommen. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 800 Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am Sonntag meldete sich der Besitzer eines Hauses in der Großen Mühlenstraße bei der Polizei und teilte mit, dass Unbekannte ein Fenster des Objektes zerstört hatten. ...

