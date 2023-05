Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegenstände aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Lothringer Dell an einem Pkw zu schaffen gemacht. Vor der Hausnummer 65 knackten sie ein parkendes Auto. Die Täter stahlen mehrere Koffer und Taschen mit Instrumenten zur Fußpflege. Der Schaden liegt laut der Halterin im vierstelligen Bereich. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell