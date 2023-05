Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Dieb überführt

Kaiserslautern (ots)

Ein 33-Jähriger ist mutmaßlich des Diebstahls überführt. Der Mann steht im Verdacht, am Mittwoch aus einem Baucontainer in der Mennonitenstraße Bargeld gestohlen zu haben. Ein Arbeiter beobachtete ihn dabei, wie er über einen Bauzaun kletterte und in den Container eindrang. Der 59-Jährige stellte den Verdächtigen zur Rede, und verwies ihn der Baustelle. Später musste der Arbeiter feststellen, dass aus seinem Geldbeutel 45 Euro fehlten. Das Portemonnaie hatte er im Baucontainer aufbewahrt. Der Bestohlene informierte die Polizei. In der Nähe der Baustelle traf eine Streife den 33-Jährigen an. In einer Hosentasche hatte er die 45 Euro in passender Stückelung einstecken. Das Geld händigte der Verdächtige den Beamten aus, die es dem 59-Jährigen zurückgaben. Der mutmaßliche Dieb blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf

