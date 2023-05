POL-PPWP: Polizeipräsidium Westpfalz zentralisiert Twitter-Präsenz

Kaiserslautern (ots) - Zwei Einbrüche sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden. Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 16. Mai, und Montag, 22. Mai, in eine Wohnung am St.-Quentin-Ring eingedrungen. Da die Wohnung zurzeit unbewohnt ist, wurde nichts gestohlen. Zurück blieb allerdings ein Sachschaden an der Tür. Zeugen, denen in der letzten Woche verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter ...

