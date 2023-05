Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Einbrüche in Wohnobjekte

Kaiserslautern (ots)

Zwei Einbrüche sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden. Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 16. Mai, und Montag, 22. Mai, in eine Wohnung am St.-Quentin-Ring eingedrungen. Da die Wohnung zurzeit unbewohnt ist, wurde nichts gestohlen. Zurück blieb allerdings ein Sachschaden an der Tür. Zeugen, denen in der letzten Woche verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. Ein weiterer Einbruch wurde der Polizei aus der Fichtenstraße gemeldet. Hier verschafften sich Unbekannte durch eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren durchwühlten die Täter die Schränke und stahlen eine Shisha, sowie eine Angelausrüstung. Der Schaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Da das Haus unbewohnt ist, ist der genaue Tatzeitraum unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2260 bei der Kriminalpolizei zu melden. |elz

