POL-PPWP: Busunfall mit verletzten Personen

Kaiserslautern (ots) - Einer Frau ist am Dienstagmorgen von einem Trickdieb die EC-Karte gestohlen worden. Ein Unbekannter hatte die 63-Jährige gegen 9 Uhr an einem Parkscheinautomaten in der Badstraße angesprochen und sie gefragt, ob sie ihm Geld wechseln könnte. Während sie in ihrer Geldbörse nach Münzgeld suchte, verwickelte der Unbekannte sie in ein Gespräch, lenkte sie dadurch ab und schnappte sich die ...

