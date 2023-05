Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdieb erbeutet EC-Karte

Kaiserslautern (ots)

Einer Frau ist am Dienstagmorgen von einem Trickdieb die EC-Karte gestohlen worden. Ein Unbekannter hatte die 63-Jährige gegen 9 Uhr an einem Parkscheinautomaten in der Badstraße angesprochen und sie gefragt, ob sie ihm Geld wechseln könnte. Während sie in ihrer Geldbörse nach Münzgeld suchte, verwickelte der Unbekannte sie in ein Gespräch, lenkte sie dadurch ab und schnappte sich die EC-Karte. Erst wenig später bemerkte die 63-Jährige, dass die Bankkarte verschwunden war. Sie veranlasste sofort eine Sperrung der Karte, so dass ihr kein finanzieller Schaden entstand. Den mutmaßlichen Täter beschrieb sie als ungefähr 30 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Er hatte schwarzes kurzes Haar und einen kurzen schwarzen Vollbart. Der Mann trug eine blaue Jeanshose und ein graues T-Shirt mit Muster. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |elz

