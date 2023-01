POL-KA: (KA) Walzbachtal - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) - Ein oder mehrere bislang Unbekannte haben am Sonntag in Durlach-Aue an mindestens zehn geparkten Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Die Autos waren entlang der Reichenbachstraße abgestellt, als sich der oder die Unbekannten zwischen 02:00 Uhr und 14:20 Uhr daran zu schaffen machten und dabei wohl ein Messer oder anderen spitzen Gegenstand benutzten. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden ...

