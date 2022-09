POL-PPRP: Gegenstände aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (27.09.2022) wurde zwischen 17:30 Uhr und 22 Uhr ein Mofa vor einem Wohnhaus in der Kirchenstraße gestohlen. Bislang unbekannte Täter entwendeten den Roller der Marke MSA trotz aktivierter Lenkradsperre. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Denise Rohrmeier ...

