Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Nach Unfallflucht Führerschein sichergestellt

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Maximilianstraße am Dienstagnachmittag, muss sich die mutmaßliche Unfallverursacherin mit den strafrechtlichen Konsequenzen beschäftigen. Die 59 Jahre alte Autofahrerin soll gegen 17:50 Uhr ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gestreift und beschädigt haben. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, soll sie im Anschluss das Weite gesucht haben. Beamte des Polizeireviers Baden-Baden trafen die Frau an ihrer Wohnanschrift an und mussten dabei eine offenbare Alkoholisierung bei ihr feststellen. Im Anschluss in einer Klinik entnommene Blutentnahmen sollen nun Aufschluss über deren Grad erbringen. Der Führerschein der Frau wurde in Verwahrung genommen und sie sieht einem Ermittlungsverfahren entgegen.

