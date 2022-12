Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kehl (ots)

Nach einer Unfallflucht mit einer verletzten Fußgängerin am Dienstagabend, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach dem flüchtigen Fahrer und weiterer Zeugen. Gegen 17:15 Uhr wollte nach derzeitigen Erkenntnissen eine 25-jährige Fußgängerin den Fußgängerüberweg über die Vogesenstraße, Höhe der Beruflichen Schulen, in Richtung Schneeflären überqueren. Dabei wurde die Frau von einem Pkw erfasst, zu Boden geschleudert und verletzt. Der Fahrer des Fahrzeuges soll die Frau zunächst von der Straße getragen und sie im weiteren Verlauf in sein Auto gesetzt haben. Im Anschluss entfernte sich das Auto samt beider Unfallbeteiligten. Zeitgleich mit der Fahndung durch zwischenzeitlich von Zeugen alarmierten Beamten, kam die Fußgängerin zum Polizeirevier. Sie war durch den unbekannten Autofahrer unter Zahlung eines zweistelligen Betrages bei Verwandten abgesetzt worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen vom Polizeirevier aus in eine Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen Renault Scenic handeln, der im Frontbereich Beschädigungen aufweisen dürfte. Durch Zeugen wurde das Kennzeichenfragment "OG-M" ohne die Zahlenkombination abgelesen. Der Fahrer wurde als etwa 35 Jahre mit Glatze beschrieben. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Verursacher und dem Unfallhergang machen können, wenden sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 an die Beamten in Kehl.

/rs

