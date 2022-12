Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Schwarzach - Frontalkollision mit einem Baum, gibt es Zeugen?

Rheinmünster, Schwarzach (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zwischen Schwarzach und Stollhofen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin. Eine 42-Jährige befuhr gegen 15 Uhr die Straße "Siedlerhof" in Fahrtrichtung Stollhofen. Hierbei kam sie auf Höhe einer Straußenfarm aufgrund unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Die Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt, andere Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht geschädigt. Zur medizinischen Versorgung wurde sie in ein örtliches Klinikum gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Als die Dacia-Fahrerin durch die Polizeibeamten in ihrem Auto sitzend angetroffen wurde, konnte mutmaßlich Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb bei der 42-Jährigen eine Blutprobe erhoben wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinmünster befanden sich aufgrund von auslaufenden Betriebsmittels ebenfalls vor Ort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 99097 - 0 beim Polizeirevier Bühl.

/lg

