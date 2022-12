Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, L104 - Motorradfahrer gestürzt, gibt es Zeugen?

Neuried (ots)

Am Dienstagabend ist ein Motorradfahrer auf der L104 zwischen Meißenheim und Ichenheim zu Fall gekommen. Der 20-Jährige befuhr die Landstraße in Fahrtrichtung Ichenheim, als er nach bisherigen Erkenntnisse in einer Rechtskurve, mutmaßlich durch die nasse Fahrbahn in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Straße abkam. Hierbei kollidierte der Suzuki-Fahrer mit einem Verkehrszeichen, wodurch er von seinem Kraftrad geschleudert wurde und circa 20 Meter von der Kollisionsstelle zum Liegen kam. Aufgrund der Beleuchtung des Fahrzeugs konnte ein anderer Verkehrsteilnehmer das im Acker liegende Kraftrad sehen und den Rettungsdienst alarmieren. Zur medizinischen Versorgung wurde der junge Mann in ein örtliches Klinikum gebracht, über das Verletzungsmuster ist bislang nichts bekannt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.500 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuried wurden aufgrund von auslaufendem Kraftstoff ebenfalls hinzugezogen. Der Zeuge, der den Rettungsdienst alarmierte oder andere Unfallzeugen, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg.

