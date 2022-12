Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Keller

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Königstraße in einen Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am Sonntagmittag stellten zwei Bewohner den Einbruch fest. Die Diebe verschafften sich durch Aufhebeln der Tür, Zutritt zu den Kellerräumen. Dort entwendeten sie mehrere Kameras und alkoholische Getränke. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell