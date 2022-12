POL-PPWP: Aufs Dach gelegt

Polizeipräsidium Westpfalz

Ein Autofahrer hat am Sonntagmittag im Blechhammerweg seinen Pkw aufs Dach gelegt. Der 28-jährige Mann war in Richtung Berliner Straße unterwegs. In Höhe der Berliner Brücke verlor er, nach eigenen Angaben, den Grip auf der Straße, weshalb er mehr Gas gab. Als die Reifen wieder Grip hatten, schoss der Pkw nach vorne in eine Böschung. Der BMW kippte aufs Dach und blieb so auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer konnte sich aus dem Wagen befreien. Er wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Der Blechhammerweg war für eine knappe Stunde voll gesperrt. |elz

