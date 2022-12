Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Geschädigte gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht die Geschädigten eines Unfalls, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Zollamtstraße, passiert ist. Eine Autofahrerin touchierte am Freitag gegen 15:30 Uhr beim Ausparken den hinteren Kotflügel eines neben ihr geparkten silbernen Pkw. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Erst am Samstag meldete sie den Unfall bei der Polizei. Wessen Fahrzeug die Frau beschädigte ist aktuell nicht geklärt. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |elz

