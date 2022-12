Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Brand nach technischem Defekt

Ettenheim (ots)

Ein defekter Ölofen dürfte am späten Dienstagabend einen Brand in einem Kfz-Gebäude in der Tullastraße ausgelöst haben. Der Eigentümer des Brandobjektes befand sich derweilen im Nachbaranwesen und konnte gegen 21:30 Uhr mehrere Funken in Inneren des Hauses beobachten. Flammen waren zu diesem Zeitpunkt keine erkennbar. Hieraufhin alarmierte er sicherheitshalber die Feuerwehr, welche mit 25 Einsatzkräften vor Ort kam und den Brand löschte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich bislang noch nicht beziffern.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell