Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Garageneinbruch/Betrug mit Fußballkarten

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Montagnachmittag, 14:45 Uhr und Dienstagabend, 18:00 Uhr in eine Garage an der Berliner Straße einzubrechen. Die Täter hebelten dafür mehrfach am Garagentor, konnten letztlich aber nicht ins Innere gelangen. Der Mieter der Garage stellte die Beschädigungen am Abend fest. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

Über ein Kleinanzeigenportal kaufte ein 33-Jähriger am Sonntag angebotene Tickets für ein Fußballspiel. Nachdem er insgesamt 150EUR an den Betrüger überwies, reagierte dieser nicht mehr auf Nachrichten oder Anfragen. Die Tickets wurden nicht übersendet. Der Geschädigte erstattete Anzeige. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell