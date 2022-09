Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 18-Jähriger verletzt 16-Jährigen im Streit mit Messer an der Hand

Iserlohn (ots)

Ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger gerieten am Dienstagabend, gegen 21:45 Uhr, auf dem Bahnhofsplatz zunächst verbal in Streit, nachdem sie zuvor gemeinsam Alkohol getrunken hatten. Im weiteren Verlauf zog der 18-Jährige ein Küchenmesser hervor und verletzte damit den 16-Jährigen oberflächlich an der Hand. Die Konfliktparteien sowie Zeugen der Tat wurden durch die alarmierten Polizisten in der Folge vor Ort angetroffen. Der 18-jährige Tatverdächtige wurde zur Polizeiwache gebracht. Dort wurde er im Verlauf des Abends wieder entlassen. Die leichte Schnittverletzung des 16-Jährigen wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Das Messer wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung gegen den 18-Jährigen. (schl)

