POL-PPWP: Maikerwe 2023 - Positive Bilanz aus polizeilicher Sicht

Nach dem Ende der Maikerwe 2023 zieht die Polizei eine positive Bilanz. Insgesamt verliefen die Festtage vom 12. bis 22. Mai überwiegend friedlich und aus polizeilicher Sicht ruhig. Die Zahlen der festgestellten Straftaten bewegen sich auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie bei der Oktoberkerwe 2022.

Lediglich vereinzelt kam es zu Körperverletzungsdelikten (3). Überwiegend war hierbei Alkohol im Spiel. In einem Fall kam es zu einem Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen.

Darüber hinaus wurden fünf Anzeigen wegen Beleidigung und zwei wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden drei festgestellt.

Positiver Aspekt: Es wurden keine Taschendiebstähle gemeldet. Möglicherweise haben hier die extra am Boden aufgebrachten Warnhinweise noch einmal das nötige Bewusstsein geschaffen, seine Wertsachen sicher zu verstauen und besser im Auge zu behalten.

Während der gesamten Kerwe-Zeit arbeiteten die polizeilichen Einsatzkräfte eng mit der Ordnungsbehörde der Stadt Kaiserslautern und der Security Police der US-amerikanischen Streitkräfte zusammen. Gemeinsam wurden Kontrollen durchgeführt. An einem Kerwetag konnten sich Besucher an einem Infostand über die "Aktion BOB - Nüchtern ist cool" informieren. Dabei geht es darum, dass in einer Gruppe, die unterwegs ist, eine Person keinen Alkohol trinkt, nüchtern bleibt und sich als Fahrer zur Verfügung stellt - damit alle sicher nach Hause kommen. Dafür erhält der Fahrer in teilnehmenden Lokalen ein alkoholfreies Getränk gratis. Mehr Informationen dazu unter https://www.pfalz-bob.de/ |cri

