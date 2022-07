POL-MTK: Vermisste Person aus Liederbach wieder aufgetaucht

Hofheim (ots) - 1. Farbschmierereien in Eschborn, Eschborn, Steinbacher Straße, Festgestellt: Dienstag, 28.06.2022, 23:00 Uhr, (ym) Unbekannte Täter beschmierten in einer Parkanlage in Eschborn einen Mülleimer mit Farbe. Der Polizei wurde am späten Dienstagabend eine Farbschmiererei an einem Mülleimer in der ...

mehr