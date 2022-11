Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw kommt von Straße ab und kollidiert mit einem Baum, Fahrerin leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen, den 10.11.2022, gegen 07.40 Uhr befuhr eine 18-Jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Elektro-Pkw die K4903 von Schollach kommend in Richtung Titisee-Neustadt. In einer Linkskurve kam die 18-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr den Grünstreifen. Nach etwa 150 Meter kollidierte sie mit ihrem Pkw frontal mit einem Baum. Die Verunfallte zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehr Bad Krozingen war zur technischen Hilfeleistung vor Ort.

Die K4903 musste zeitweise voll gesperrt werden.

