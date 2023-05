Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer landet in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Montagabend in die Marktstraße gerufen worden. Ein Zeuge meldete gegen 22:30 Uhr, dass eine männliche Person vor einem Eiskaffee herumschreien würde. Es wäre auch zu Handgreiflichkeiten gekommen. Vor Ort konnte ein alkoholisierter 60-jähriger Mann angetroffen werden, der eine Verletzung an der Nase hatte. Laut Zeugenaussagen hatte der 60-Jährige versucht, in das Eiscafé zu gelangen. Dabei habe er ein Kartenlesegerät zerstört. Im Anschluss habe er einen der anwesenden Männer am Hals gepackt. Der attackierte 25-Jährige konnte sich aus dem Griff lösen und schlug dabei dem 60-Jährigen auf die Nase. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Randalierer einen Wert von 2,48 Promille. Der 60-Jährige wurde zur Abklärung der Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Kurze Zeit später wurden die Beamten auch dorthin gerufen, da der Mann andere Patienten und Mitarbeiter bedrohen und beleidigen würde. Vor Ort hatten zwei Security-Mitarbeiter den 60-Jährigen fixiert. Erst nachdem die Polizeibeamten den Mann gefesselt hatten, ließ er sich beruhigen. Nach der Untersuchung seiner Verletzung wurde er mit auf die Dienststelle und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Auf den 60-Jährigen kommen mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Sachbeschädigung und Bedrohung zu. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell