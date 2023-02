Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe/ Handy weg/

Hemer (ots)

Einer 71-jährigen Frau wurde am Samstag auf dem Wochenmarkt die Handtasche samt Geldbörse gestohlen. Gegen 12 Uhr hatte sie ihre Geldbörse zurück in die Tasche gesteckt. Etwa eine halbe Stunde später bemerkte sie, dass die komplette Tasche weg war. Sie geht davon aus, dass ihr der oder die Täter den Gurt durchgeschnitten haben müssen. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Einem 58-jährigen Mann wurde am Donnerstag nach dem Einkaufen die Geldbörse gestohlen. Gegen 16 Uhr verstaute er auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bahnhofstraße seine Einkäufe im Kofferraum. Er schließt nicht aus, dass er sein Portemonnaie vorübergehend in den Einkaufswagen gelegt hat. Erst zuhause bemerkte er das Fehlen der Geldbörse. An der Kasse wurde nichts abgegeben, weshalb er sich auf den Weg zur Polizei machte, um Anzeige zu erstatten. Die veranlasste eine KUNO-Sperrung, um auch den Einsatz der mit verloren gegangenen Bankkarte per Lastschriftverfahren zu verhindern.

Am Freitag wurde einer 36-jährigen Frau beim Einkaufen in einem Discounter an der Hauptstraße das Smartphone gestohlen. Während sie ihre Waren an der Kasse bezahlte, legte sie ihr Handy links neben den Anfang des Kassenbandes. Erst zuhause vermisste sie ihr türkisfarbenes Samsung S10+. Eine Rückfrage in dem Geschäft ergab, dass es niemand abgegeben hatte. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell