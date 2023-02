Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände/ Handyraub/ Randale in Lokal und Disco/ Streit mit Türsteher/ Brandmeldealarm im Stern-Center/ Taxi-Preller/ Werkstatt-Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Die Serie der Papier- und Müllcontainerbrände setzt sich fort: Am Samstag gegen 15.25 Uhr brannte ein Altpapiercontainer am Reinerzer Ring. Der Behälter wurde angesengt. Der Schaden: ca. 500 Euro. Um 23 Uhr kam die nächste Meldung - diesmal von der Saarlandstraße. Auch dort brannte ein Altpapiercontainer. Angeblich soll kurz zuvor eine Person den Memeler Weg herunter gelaufen sein. Um 23.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem nächsten Container-Brand gerufen - diesmal am Honseler Bruch in Höhe des Sportplatzes. Der Papierbehälter brannte komplett ab.

Heute Morgen, kurz nach Mitternacht, standen erneut zwei Papiercontainer an der Saarlandstraße in Flammen. Ein Container wurde komplett zerstört, ein anderer brannte nur teilweise ab. Gegen 8.30 Uhr am heutigen Morgen schließlich brannte ein größerer Container an der Theodor-Heuss-Realschule in der Gustavstraße. In allen Fällen musste die Feuerwehr die Feuer löschen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen. (cris)

Einem Jugendlichen wurde am Freitag an der Fontanestraße das Handy geraubt. Der 16-Jährige stieg kurz nach 18.33 Uhr gemeinsam mit seinem ein Jahr jüngeren Freund an der Haltestelle "Kinderdorf" aus dem Bus der Linie 53 auf. Hinter ihnen stieg eine weitere Person aus. Der Unbekannte sprach die beiden vor ihm in Höhe des Hebbelweges an, zog ein großes Messer und hielt es den beiden vor. Der 16-Jährige musste sein Handy aus der iCloud löschen, es entsperren und dem Unbekannten geben. Der rannte weg. Ein Zeuge bekam den Vorfall mit und lief dem komplett schwarz gekleideten Unbekannten hinterher, verlor ihn aber aus den Augen. Der Tatverdächtige wurde auf ein Alter von 17 bis 19 Jahren geschätzt. Er hat eine schmale Statur, schwarze und kurze Haare. Das Handy wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Geschädigte und sein Freund wurden zur Polizeiwache gebracht und dort den Erziehungsberechtigten übergeben. (cris)

Ein 43-jähriger Lüdenscheider hat am Samstag gegen 1 Uhr in einer Gaststätte an der Humboldstraße randaliert. Der Wirt wollte ihn aufgrund eines früheren Zahlungsstreits nicht mehr bedienen und forderte den Gast auf, das Lokal zu verlassen. Der weigerte sich, zündete sich stattdessen eine Zigarette an und warf mit verschiedenen Gegenständen, darunter einem Metall-Kerzenhalter, nach dem Zeugen. Der holte die Polizei hinzu. Auch den Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der 43-Jährige aggressiv und weigerte sich, ihren Anweisungen zu folgen. Die Beamten überwältigten ihn, fesselten ihn und brachten ihn ins Gewahrsam. (cris)

Beim zweiten Versuch, in eine Diskothek am Rathausplatz zu kommen, wurde ein 36-jähriger Herscheider am Sonntag, kurz nach 0 Uhr, erneut von einem Security-Mitarbeiter gestoppt. Der erheblich alkoholisierte Herscheider beleidigte den Türsteher, spuckte ihn an und holte dann zum Schlag aus. Das konnte der Mitarbeiter verhindern. Er brachte ihn zu Boden und ließ die Polizei rufen. Die nahm den zu einer Aussage unfähigen Mann mit ins Gewahrsam. (cris)

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Diskothek am Rathausplatz wollte Sonntag, gegen 2.40 Uhr, einen Gast von der Tanzfläche holen, weil er "Stress machte". Als er ihn ansprach bekam er unvermittelt eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen und wurde hierdurch leicht verletzt. Polizeibeamte nahmen den alkoholisierten und weiterhin aggressiven Lüdenscheider (29) in Gewahrsam und fertigten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (dill)

Unbekannte lösten Freitag, gegen 16.25 Uhr, einen Brandmeldealarm im Stern-Center aus. Wie Polizei und Feuerwehr vor Ort feststellten, handelte es sich um einen Fehlalarm. Unbekannte Täter hatten in einem Treppenhaus im Untergeschoss das Glas eines Druckknopfmelders eingeschlagen und ihn betätigt. Die Polizei ermittelt wegen Missbrauch von Notrufen und sucht Zeugen. (dill)

Ein Taxifahrer (61) nahm Sonntag, um 5.30 Uhr, vier Fahrgäste an einer Diskothek am Auenweg in Köln auf und fuhr sie nach Lüdenscheid. Unter dem Vorwand, noch Geld holen zu müssen, stiegen sie gegen 6.50 Uhr "Zur Normandie" in der Nähe einer Bank aus, verschwanden und prellten den Fahrer um sein Entgelt. Wer kann Angaben zur Identität der vier jungen Männer (20-30 Jahre) machen? (dill)

Ein 38-jähriger Mann soll versucht haben am Samstag, gegen 12 Uhr, Schuhe aus einem Supermarkt an der Bräuckenstraße entwendet zu haben. Zeugen beobachteten die Tat und sprachen ihn vor dem Geschäft an. Daraufhin schubste der Tatverdächtige seinen Entdecker beiseite und versuchte zu fliehen. Es gelang jedoch ihn festzuhalten. Der georgisch-stämmige Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. (dill)

Vier Tatverdächtige schlugen Samstag, gegen 1.20 Uhr, insgesamt acht Glasscheiben der "Grundschule Im Olpendahl" ein. Sie gelangten hierdurch auch in das Gebäude. Darin beschädigten sie u.a. eine Tafel und durchsuchten Schränke. Zeugen hatten die Verdächtigen gemeldet. Einsatzkräfte der Polizei konnten einen Lüdenscheider (14) antreffen und in Gewahrsam nehmen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (dill)

Einbrecher drangen in der Nacht zu Samstag in eine Werkstatt an der Nottebohmstraße ein. Sie hebelten eine Tür auf und entwendeten Bargeld aus einem Tresor. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Auch an der Knapper Straße waren Unbekannte aktiv. Dort schlugen sie zwischen Sonntag, 5 Uhr und 7.45 Uhr, die Fensterscheibe eines Optiker-Geschäftes ein. Sie machten jedoch offenbar keine Beute. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell