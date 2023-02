Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Kierspe (ots)

Unbekannte Täter haben Freitagvormittag einer 44-jährigen Kiersperin die Geldbörse gestohlen. Sie tätigte Einkäufe in einem Supermarkt an der Kölner Straße. Währenddessen fiel ihr eine Person auf, die sich ihr immer wieder näherte und möglicherweise für den Diebstahl in Frage kommt. Beschreibung: männlich, ca. 25-27 Jahre, 175-180 cm groß, Mütze und blonde, kurze Haare, Bart. Das Opfer bemerkte den Verlust der Börse erst an der Kasse. Hinweise zur Tat nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

