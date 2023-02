Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schüler (15) kollabiert nach Konsum von CBD-Liquid/ 33-Jährige sorgt für drei Polizei-Einsätze

Plettenberg (ots)

An der Zeppelin-Schule kam es Freitagvormittag zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein Plettenberger (15) hatte während der Pause einem seiner Mitschüler (15) angeboten, an einer E-Zigarette mit sog. "CBD-Liquid" zu ziehen. Nach mehreren Zügen kollabierte er und wurde bewusstlos. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Klinikum Lüdenscheid. Sog. "CBD-Liquids" oder auch "Baba-Liquids" sind frei verkäuflich und von gewöhnlichen E-Zigaretten-Liquids nicht zu unterscheiden. CBD steht für Cannabidiol und ist legal, solange der THC-Gehalt unter dem gesetzlichen Höchstwert von 0,2% liegt. Ja nach Herstellungsart und Ursprung des CBD, können diese Höchstwerte jedoch überschritten werden. Die Abgabe ist nur an Personen über 18 Jahren erlaubt. Der Konsum kann bei jungen Menschen Kreislaufprobleme, Herzrasen bis hin zu Panikattacken verursachen. Die Polizei warnt daher besonders junge Menschen davor, die Risiken beim Konsum von CBD-Liquids in E-Zigaretten nicht zu unterschätzen. (dill)

Eine Plettenbergerin (33) verursachte in der Nacht zu Samstag gleich drei Polizei-Einsätze. Schlussendlich landete die stark alkoholisierte Frau in einer Gewahrsamszelle. Zunächst war von ihr gegen 00.30 Uhr ruhestörender Lärm ausgegangen. Polizeibeamte ermahnten zur Ruhe. Kurz nach 1 Uhr folgte der zweite Einsatz. Die 33-Jährige hatte bei Nachbarn geklingelt. Es kam zu Streit, in dessen Verlauf sie Pfefferspray gegen mehrere Anwesende eingesetzt haben soll. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die vier Leichtverletzten. Die mutmaßliche Täterin konnte nicht mehr angetroffen werden. Kurz vor 3 Uhr dann der dritte Einsatz. Wieder gab es Streit unter den Nachbarn. Als die 33-Jährige erneut handgreiflich wurde, überwältigten sie Anwohner und hielten sie fest, bis die Polizei eintraf. Auch gegen den Polizeibeamten verhielt sie sich hochaggressiv. Sie trat um sich und versuchte einen Polizisten zu beißen und mit einem Kopfstoß zu verletzen. Sie schlief ihren Rausch in einer Zelle in Lüdenscheid aus. Polizeibeamte zeigten sie an wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell