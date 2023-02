POL-MK: Diebe entwenden mehrere Fahrräder/ Streit mit Fahrradfahrer

Werdohl (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Samstag auf das Gelände des Bringhofs an der Gildestraße ein. Sie entwendeten bisher unbekannte Mengen Schrott, vermutlich Elektrogeräte. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? (dill) Eine 70-jährige Frau ist vergangene Woche auf einen Betrug hereingefallen. Die vermeintliche Tochter der Frau hatte sich per Whatsapp bei ...

mehr