Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Straßensperrungen wegen Firmenlauf - Polizei mit eigener Mannschaft am Start

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Kaiserslauterer Firmenlaufs werden am Donnerstag, 25. Mai 2023, ab nachmittags bis in den Abend hinein, mehrere Straßenzüge vorübergehend gesperrt. Es kann deshalb in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Insbesondere die Ein- und Ausfahrt zu/von Straßen zwischen Augustastraße und Bismarckstraße wird nicht beziehungsweise nur eingeschränkt möglich sein. Verkehrsteilnehmer, die in dieser Zeit durch die Innenstadt fahren oder ein konkretes Ziel ansteuern wollen, müssen Umwege in Kauf nehmen und sollten mehr Zeit einplanen. Die Polizei empfiehlt: Informieren Sie sich vorab über Alternativrouten und Ausweich-Parkplätze.

Von den Sperrungen betroffen sind nach Angaben des Veranstalters die Straßen entlang der Laufstrecke (im Kartenausschnitt rot markiert) sowie Kreuzungen zu abzweigenden Straßen. Geplant sind im Einzelnen folgende Straßensperrungen:

- Vollsperrung Ecke Lutrinastraße/Karl-Marx-Straße bis Ecke Bismarckstraße, ab 16 Uhr - Vollsperrung Ecke Bismarckstraße/Karl-Marx-Straße bis Spittelstraße, ab 17 Uhr - Vollsperrung der gesamten Laufstrecke, ab 17:40 Uhr; das heißt: Schneiderstraße, Eisenbahnstraße, Barbarossastraße, Bismarckstraße, Schubertstraße, Schulstraße, Adolph-Kolping-Platz, Friedrichstraße, Augustastraße, Lutrinastraße, Karl-Marx-Straße

Die angegebenen Zeiten können sich situationsbedingt kurzfristig ändern. Wenn alle Läufer die Strecke absolviert haben, werden die Straßen wieder freigegeben.

Auch für die Parkplatz-Suche der Hinweis: Die Ein- und Ausfahrten von Tiefgaragen und Parkhäusern, die im Veranstaltungsbereich liegen, können während der Sperrungen nicht oder nur eingeschränkt benutzt werden. Für das Parkhaus Am Altenhof wird die Zufahrt und Ausfahrt zwischen 17:40 Uhr und circa 19 Uhr nicht möglich sein. Auch das Parkhaus in der Lutrinastraße kann während des Laufs weder angefahren noch verlassen werden.

Teilnehmern und Besuchern der Veranstaltung wird empfohlen, umliegende Parkhäuser und Parkplätze zu nutzen.

Parallel ist auch der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in der Innenstadt von den Straßensperrungen (teilweise) betroffen. Die Haltestelle in der Eisenbahnstraße kann während der Sperrung nicht angefahren werden. ÖPNV-Nutzer werden gebeten, sich frühzeitig zu informieren.

Aufgrund der Baustelle rund um das Fackelrondell wurde die Streckenführung verlegt, so dass die Spittelstraße in diesem Jahr nicht von Sperrungen betroffen ist. Dadurch kann in diesem Jahr die Tiefgarage am Stiftsplatz genutzt werden.

Das Polizeipräsidium Westpfalz ist rund um den Firmenlauf mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die Laufstrecke abzusichern und einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Neu in diesem Jahr: Das Polizeipräsidium Westpfalz wird mit einer eigenen Laufmannschaft am Start sein. Ex-Fußballprofi Markus Karl vom 1. FC Kaiserslautern unterstützt die Aktion. Karl ist Polizist und studiert aktuell an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Interessierte die sich über das Studium und den Polizeiberuf informieren wollen, finden den Infostand der Polizei ab 16 Uhr auf dem Stiftsplatz.

Wir wünschen allen Läuferinnen und Läufern sowie Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung eine unfall- und staufreie Anreise nach Kaiserslautern sowie einen erfolgreichen Lauf! |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell