Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Unfall verwickelt und weggefahren

Kaiserslautern (ots)

Wer war am frühen Montagmittag in der Stiftswaldstraße unterwegs und hat einen Unfall beobachtet? Gesucht wird nach dem Fahrer eines roten Fahrzeugs, das in einen Unfall verwickelt war. Nach polizeilichen Erkenntnissen fuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW Golf um 14:20 Uhr in Richtung Donnersbergstraße. Beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen übersah sie den unbekannten Fahrer mit seinem Fahrzeug und stieß mit ihm zusammen. Während die Unfallverursacherin stehen blieb, um sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr das andere Fahrzeug einfach davon. Der Grund für die Flucht ist unklar. An dem roten Wagen dürfte ebenfalls eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite entstanden sein. Hinweise auf den Pkw, das Kennzeichen und/oder den Fahrer nimmt die Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell