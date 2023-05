POL-PPWP: Großmutter und Enkel stören Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben sich in der Nacht zum Montag in Siegelbach an einem BMW zu schaffen gemacht. Die Diebe stahlen aus dem Auto Bargeld. Der Wagen parkte in der Finkenstraße und war vermutlich nicht abgeschlossen. Die Täter erbeuteten mehrere US Dollar und Euro, umgerechnet zusammen etwa 210 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem ...

mehr