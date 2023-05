Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfälle mit Fußgängern

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtgebiet kam es am Montagmittag zu zwei Unfällen, bei denen Fußgänger verletzt wurden.

In der Rudolf-Breitscheid-Straße fuhr eine Taxifahrerin um 12:17 Uhr in Richtung der Königstraße. Ein Kind wartete zunächst zwischen zwei geparkten Autos und entschied sich schließlich, über die Straße zu gehen. Die 57-jährige Autofahrerin erkannte das Mädchen zu spät und konnte nicht mehr rechtzeig bremsen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 7-Jährige leicht im Gesicht, an den Händen und am Knie. Um weitere Verletzungen ausschließen zu können, brachte ein Krankenwagen das Mädchen in ein Krankenhaus.

Der zweite Unfall ereignete sich fast zeitgleich auf einem Supermarktparkplatz in der Merkurstraße. Beim Befahren des Parkplatzes übersah der 83-jährige Autofahrer einen 59-jährigen Fußgänger, der gerade über die Fahrbahn ging. Es kam zum Zusammenstoß. Der 59-Jährige klagte über Schmerzen im Knöchel, die während der Unfallaufnahme durch die Polizei immer schlimmer wurden. Letztendlich wurde auch er zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Gegen beide Fahrzeugführer wird nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. |kfa

