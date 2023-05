Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Witterung trübt die Motorrad-Kontrollwoche

Westpfalz (ots)

Leider von schlechtem Wetter war die angekündigte "Kontrollwoche Motorradsicherheit" in der Westpfalz geprägt. Die Folge: Einige der geplanten Kontrollen mussten buchstäblich ins (Regen-)Wasser fallen.

Unterm Strich blieben vier größere Kontrolleinsätze, bei denen das Hauptaugenmerk auf motorisierten Zweiradfahrern lag. Allerdings sorgte auch hier das Wetter teilweise dafür, dass nur wenige "Biker" unterwegs waren, beziehungsweise mit angepasstem Tempo fuhren.

Den Auftakt zur Kontrollwoche machte eine Geschwindigkeitsmessung am 12. Mai in der Südwestpfalz auf der L496. Aber auch hier spielte das Wetter nur bedingt mit. So kam es, dass es am Ende der rund fünfstündigen Kontrollmessungen keine einzige Beanstandung im Bereich der motorisierten Zweiräder gab.

Bei der parallel durchgeführten Überprüfung von Motorrädern hinsichtlich nicht zulässiger technischer Veränderungen handelten sich zwei Fahrer Anzeigen ein. Insgesamt 14 Maschinen wurden im Kontrollzeitraum unter die Lupe genommen.

Nicht viel anders sah es zwei Tage später (14. Mai) bei einer Abendkontrolle auf der B37 zwischen Hochspeyer und Frankenstein aus. In fünf Stunden passierten knapp 500 Fahrzeuge die Messstelle; von den vorbeikommenden Motorradfahrern hielten sich aber alle an das vorgegebene Tempolimit.

Mehr zu tun hatten die Einsatzkräfte bei einer Kontrolle am Folgetag (15. Mai) auf der B48 im Bereich Waldleiningen in Höhe der Einmündung zur L504. Hier wurden am Nachmittag innerhalb von fünf Stunden insgesamt 167 Fahrzeuge gemessen. 44 waren zu schnell, davon elf Motorräder. Am deutlichsten über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h lag ein Zweirad-Fahrer, der mit 92 km/h vorbeirauschte. Er muss nun mit einem mehrwöchigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg sowie einem Bußgeld in Höhe von knapp 350 Euro rechnen.

Ebenfalls auf der B48, aber an anderer Stelle, wurde zum Abschluss der Kontrollwoche am vergangenen Samstag (20. Mai) noch eine Messung mit dem Lasergerät durchgeführt. Trotz des vergleichsweise guten Wetters kamen nur 22 Motorräder an der Kontrollstelle in Höhe der Hochspeyerer Jugendherberge vorbei. Drei davon fuhren zu schnell durch den 50er-Bereich, zwei von ihnen lagen so deutlich über dem Limit, dass sie nun ebenfalls Fahrverbote erhalten. Den Negativrekord stellte ein Biker mit gemessenen 110 km/h auf - also mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Auch er kann zwei Punkte auf seinem Konto in Flensburg verbuchen; bei ihm liegt das Bußgeld allerdings bei mehr als 500 Euro.

Auch außerhalb der Kontrollwoche Motorradsicherheit wird das Polizeipräsidium Westpfalz die Geschwindigkeitskontrollen fortsetzen... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell