Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Fröbelstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei, da aus einem umgefallenen Roller Betriebsstoffe ausliefen. Zusätzlich waren mehrere Autos in der Straße beschädigt worden. Eine Polizeistreife stellte mindestens drei betroffene Fahrzeuge fest, bei denen der Außenspiegel abgetreten wurde. Ein weiterer betroffener Halter meldete sich gegen Mittag bei der Polizei. Auch an seinem Auto wurde der Spiegel beschädigt. Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bitten um Hinweise: Wem sind in der Nacht zu Sonntag Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. | elz

