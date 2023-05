Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Schuhe gestohlen?

Kaiserslautern (ots)

Ein Schuhdiebstahl beschäftigte am Sonntag die Polizei in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Was war passiert? Die 36-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses stellte gegen 12 Uhr ihre hochwertigen Nike Sportschuhe vor der Haustür ab und betrat ihre Wohnung. Als sie eine Stunde später ihre Bleibe wieder verlassen wollte, sah sie, dass die Treter nicht mehr da waren. Auffällig war, dass nur das eine schwarz/grüne Paar fehlte, alle anderen standen noch vor der Tür. Wer hat etwas gesehen oder Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

