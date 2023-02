POL-PPRP: Polizeieinsatz in der Innenstadt-Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Ludwigshafen (ots) - Durch eine App zur Lokalisierung von Elektrogeräten gelang es einem 20-Jährigen aus Ludwigshafen, den Dieb seiner bereits am 04.02.2023 gestohlenen Kopfhörer zu orten. Gemeinsam mit dem Geschädigten suchten Polizeibeamte der Polizei Ludwigshafen am gestrigen Abend den in Echtzeit übermittelten Gerätestandort auf und trafen dort den Täter samt Kopfhörer an. Der erst 16-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. Rückfragen bitte an: ...

mehr