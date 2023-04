PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Geisenheim-Johannisberg: Gräber auf dem Friedhof verwüstet - Festnahme +++ Bad Schwalbach: Unfallflucht mit unterschlagenem PKW - Hoher Sachschaden +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Geisenheim, Friedhof Johannisberg, Samstag, 29.04.2023, 18:40 Uhr Am frühen Samstagabend gegen 18:40 Uhr gingen bei der Polizei in Rüdesheim mehrere Hinweise auf einen Mann ein, der auf dem Johannisberger Friedhof Gräber verwüsten würde. Diese Person konnte nach kurzer Fahndung noch auf dem Friedhof durch Beamte der Polizeistation Rüdesheim festgenommen werden. Es handelte sich um einen 50-jährigen Mann aus Oestrich-Winkel. Dieser hatte aus bis jetzt nicht nachvollziehbaren Gründen an mehreren Grabstätten die Bepflanzung herausgerissen und Grabschmuck zerstört. Da der Mann einen geistig verwirrten Eindruck machte, wurde er durch die Streif in eine Psychiatrische Klinik verbracht. Auf der Fahrt in die Klinik spuckte er dann auch noch den Fahrer des Streifenwagens an. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung seines Zustandes in der geschlossenen Abteilung der Klinik untergebracht.

2. Bad Schwalbach, Rheingauer Straße, Sonntag, 30.04.2023, 06:07 Uhr Um 06:07 Uhr am frühen Sonntagmorgen wurden Anwohner der Rheingauer Straße in Bad Schwalbach durch einen lauten Knall geweckt. Eine Zeugin sah dann noch einen dunklen PKW Richtung Innenstadt/Kurhaus davonfahren. Auf dem Parkstreifen neben der Fahrbahn wurde anschließend festgestellt, dass ein PKW, aus Richtung Kreisel Hettenhain kommend, fast ungebremst gegen einen geparkten PKW geprallt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen den davor parkenden PKW geschoben, dieser wiederum gegen einen dritten PKW. An den beiden ersten parkenden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Obwohl der verursachende PKW augenscheinlich auch erheblich beschädigt sein musste, setzte dieser seine Fahrt fort. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und verlorener Anbauteile konnte jedoch die Fahrtstrecke durch Streifen der Polizeistation Bad Schwalbach nachverfolgt werden. Die Spur führte eindeutig zu einer Garage in Bad Schwalbach. An der Anschrift konnte die 21jährige Fahrerin samt ihrem massiv beschädigten PKW angetroffen werden. Aus dem Verhalten der Frau konnte sofort auf eine starke Alkoholisierung geschlossen werden. Sie wurde zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war, da der aktuelle Besitzer im Verdacht steht, das Fahrzeug betrügerisch erlangt zu haben. Der PKW wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich nach ersten Schätzungen über 50.000 Euro. Boos (PHK und KvD PD Rheingau-Taunus)

