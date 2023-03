Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Graffiti - Sprayer unterwegs

Polizei sucht weitere Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Dienstag gegen 18.00 Uhr beobachtete ein Zeuge drei Unbekannte, die an einer Schule an der Straße Hühnerheide blaue Farbe versprühten.

Als die Sprayer den Zeugen bemerkten, gaben sie Fersengeld und liefen in Richtung Kurt-Schumacher-Straße davon.

Der Zeuge rief daraufhin die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Da diese bislang erfolglos verlief, bittet die Kripo um Zeugenhinweise.

Bei den Unbekannten handelt es sich um drei Jungen im Alter von 12 - 15 Jahren. Zwei sollen dunkel gekleidet gewesen sein, der Dritte trug eine helle Hose.

Die Polizisten stellten an der Gebäudewand, rechtsseitig der Haupteingangstür, zwei Schmierereien in der Größe von 60 cm x 60 cm fest. Ein genauer Schriftzug war nicht erkennbar.

Hinweise bitte an die Wache Dinslaken, Telefon 02064 / 622-0.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell