POL-HOL: Großkontrolle mit Blutentnahmen in Mobiler Wache

Eschershausen (ots)

Gestern Nachmittag (13.02.2023) fand im Bereich der Ortsdurchfahrt der B240 im Eschershäuser Ortsteil Scharfoldendorf eine Großkontrolle zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit von Verkehrsteilnehmenden statt.

Eingesetzt waren starke Polizeikräfte aus den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden, unterstützt durch zwei Diensthundeführer mit Rauschgifthunden.

Zwischen 11:00 und 17:00 Uhr wurden die Fahrzeugführer/innen von etwa 120 Fahrzeugen einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Insgesamt 4 Fahrer mussten nach Blutentnahmen infolge des Verdachts auf alkohol- bzw. rauschmittelbedingter Beeinflussung ihr Fahrzeug am Kontrollort stehen lassen, in einem Fall wurden mitgeführte betäubungsmittelrelevante Gegenstände sichergestellt. Weitere 18 Anzeigen wurden u.a. wegen des Verstoßes gegen Ausrüstungsbestimmungen der Fahrzeuge eingeleitet, insbesondere war für einen Fahrer eines Pkw wegen Nutzung falscher Kennzeichen die Fahrt an Ort und Stelle beendet. In weiteren 7 Fällen wurden zu auffälligen Personen Kontrollmeldungen für die Kriminalitätssachbearbeitung gefertigt.

"Solche ganzheitlichen Schwerpunktkontrollen haben sich bewährt und werden fortgeführt", kündigt der für die Kontrolle verantwortliche Polizeioberkommissar Mario Surmann von der Polizeistation Stadtoldendorf an.

Zur Durchführung der umfassenden körperlichen Testverfahren sowie erforderlicher ärztlicher Anschlussmaßnahmen wurde am Kontrolltag seitens der Polizei in Hannover ein Bürocontainer (sog. Mobile Wache) bereitgestellt.

