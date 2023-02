Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand eines Wochenendhauses bei Bisperode im Januar - Metalldiebe hatten Holzhaus aufgesucht

Coppenbrügge (ots)

Am Freitagabend, 20.01.2023, kam es am Waldrand zum Ithhang oberhalb von Bisperode zum Brand eines Holzhauses. Der Brand wurde in der Dunkelheit durch Flammenschein gegen 21.40 Uhr von einem Autofahrer bemerkt und über Notruf an die Einsatzleitstelle gemeldet.

Trotz des schnellen Eingreifens der alarmierten Feuerwehren brannten größere Bereiche der unbewohnten Holzhütte nieder. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Bereits am Brandabend nahm die Tatortgruppe der Polizei Hameln die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Brandursachenermittlungen wurden darauffolgend durch Brandursachenermittler des Kriminalermittlungsdienstes der Polizei Bad Münder fortgesetzt.

Hier konnte zunächst festgestellt werden, dass zahlreiche Stromleitungen gekappt, durchtrennt und offenbar entwendet wurden. Nach dem Entfernen des Brandschutts konnte in der Hütte die Brandausbruchsstelle lokalisiert werden.

Durch Befragungen der Eigentümer, die sich zur Brandzeit teilweise im Ausland aufhielten und von dort aus ihre Auskünfte geben mussten, erhärte sich der Verdacht eines möglichen Metalldiebstahls. Nach Feststellungen der Verantwortlichen wurden nicht nur Stromkabel entwendet, sondern auch Wasserrohrleitungen und Armaturen im Innern der Holzhütte. Auch im Außenbereich wurde versucht, fest verschraubte Metallgegenstände aus ihren Verankerungen zu brechen, welches den Tätern aber nicht gelang.

Die Ermittler gehen nun davon aus, dass Metalldiebe die Hütte aufgesucht haben. Die unbekannten Täter brachen in das Holzhaus ein und entwendeten Rohr- und Stromleitungen. Beim Durchtrennen der Stromleitungen, die u. a. gewonnene Solarenergie vom Dach der Hütte zu einer Batterie in die Hütte führten, könnte es zu einem Kurzschluss oder andere Überlastungsvorgängen im Stromnetz gekommen sein, die zum späteren Brandausbruch in der Hütte geführt haben.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. So müssen noch diverse Gegenstände, die im Brandschutt und im Umfeld der Hütte aufgefunden und sichergestellt wurden, untersucht und begutachtet werden.

Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen, die am oder vor dem Freitag, 20.01.2023, im Bereich der Holzhütte in der Nähe des Forsthauses gesehen wurden, werden von der Polizei Bad Münder unter Tel. 05042/93310 entgegengenommen.

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden