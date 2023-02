Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtragsmitteilung zur Meldung "Brand einer Gartenhütte in Bad Münder": Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache sind abgeschlossen

Bild-Infos

Download

Bad Münder (ots)

Am Mittwochabend (08.02.2023) kam es in einer Gartenhütte auf einem Grundstück zwischen Georgstraße und Adolf-Schröder-Weg zu einem Brandausbruch (wir berichteten). Ein Passant entdeckte kurz vor 20.00 Uhr den Flammenschein und informierte Feuerwehr und Polizei.

Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehren konnte ein Bereich der Holzhütte vor der gänzlichen Zerstörung durch die Flammen bewahrt werden. Jedoch brannte ein größerer Bereich der Gartenlaube, der bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand stand, komplett nieder oder ist stark von der Hitzeeinwirkung und vom Rußniederschlag betroffen.

Die bereits am Brandabend begonnenen Brandursachenermittlungen des Kriminalermittlungsdienstes der Polizei Bad Münder wurden am Folgetag fortgesetzt. Während der Untersuchungen bei Tageslicht geriet ein Holzofen bzw. dessen Ofenrohr an der am Abend bereits lokalisierten Brandausbruchstelle in den Fokus der Ursachenermittlungen.

Abschließend kann nun aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse gesagt werden, dass der Brand vom Ofenrohr des Holzofens ausgegangen ist.

Diese Erkenntnisse der Ermittler decken sich mit den Angaben des Gartenbenutzers, der jetzt im Nachhinein ausfindig und befragt werden konnte. Der 43-jährige Mann bestätigte gegenüber den Beamten, während seines Aufenthalts in der Gartenlaube in den zwei Tagen vor dem Brandausbruch den Ofen in Betrieb genommen zu haben. Es wird davon ausgegangen, dass die starke Hitzeentwicklung im Ofenrohr die Holzverkleidung der Hüttenwand in Brand gesetzt hatte.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache sind abgeschlossen.

Link zur Ursprungsmitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5436750

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell