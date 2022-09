Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Samstag, 10.09.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Freitag, 09.09.2022, kam es gegen 14:20 Uhr in der Breiten Straße in Goslar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt tastete sich die Fahrzeugführerin des an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw aus einer Grundstücksausfahrt in die Breite Straße. Hier kollidierte sie leicht mit dem Fahrrad eines 10-jährigen Jungen, der entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Gehweg fuhr. Der Junge stürzte daraufhin mit seinem Fahrrad und wurde leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Der Schaden an dem Fahrrad wurde auf 200 EUR geschätzt. Das Kind wurde nach dem Verkehrsunfall in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Streitigkeiten mit anschließender Widerstandshandlung

Am Freitag, 09.09.2022, gegen 15:45 Uhr, kam es in der Bromberger Straße zu lautstarken Streitigkeiten in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dazu gingen bei der Polizei zeitgleich mehrere Hinweise ein. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamtinnen und Beamte auf die beiden männlichen Kontrahenten und Einsatzverursacher.

Beide Männer waren stark alkoholisiert, zeigten sich wenig kooperativ und zudem aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. In der Folge kam es zu Beleidigungen (u.a. wurden die Beamten bespuckt), Bedrohungen sowie zu einem tätlichen Angriff und Widerstand zum Nachteil der Polizeibeamten durch die beiden Personen. Beide Personen wurden daraufhin für Folgemaßnahmen der hiesigen Polizeidienststelle zugeführt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt.

i.A. Schulze, PHK

