POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 09.09.2022

Goslar (ots) - Ladendiebstahl Ein 34-jähriger Goslarer entwendete am Mittwochnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am Wilhelmsbad" zwei Dosen eines alkoholischen Mischgetränks, sowie Kosmetikartikel. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sowie ein Hausverbot durch den Inhaber ausgesprochen. Verkehrsunfallflucht In der Zeit ...

