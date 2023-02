Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 200 Altreifen und gefüllte Altölfässer in der Natur entsorgt (Zeugenaufruf!)

Coppenbrügge (ots)

Am gestrigen Sonntagmittag erhielt das Polizeikommissariat Bad Münder aus der Bevölkerung telefonisch einen Hinweis auf eine illegale Abfallentsorgung. Eine Streifenwagenbesatzung nahm sich der Sache an und suchte die beschriebene Stelle an der Landesstraße 425 zwischen Bessinghausen und Haus Harderode auf.

In einem Waldstück südlich der Landesstraße in Richtung Anhöhe "Rebenstein" stießen die Beamten auf ca. 200 Altreifen, teilweise mit Felge, und vier mit Altöl gefüllte 100-Liter-Kunststofffässer, also insgesamt ca. 400 Liter verbrauchtes Schmieröl. Zwischen den unerlaubt entsorgten Reifen entdeckten die Beamten Stoffbeutel mit diversen Stoffresten und eine Pkw-Kofferraumabdeckung.

Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Aktivitäten beobachtet, die mit der illegalen Abfallentsorgung in Zusammenhang gebracht werden könnten? Wer kennt Personen, die in Besitz dieser Kunststofffässer waren sowie eine solch große Anzahl an Altreifen gelagert hatten und diese nun am vorherigen Lagerort fehlen?

Hinweise zu dieser Umweltstraftat werden von der Polizei Bad Münder (Tel. 05042/93310) oder von der Polizei Coppenbrügge (Tel. 05156-785900) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell