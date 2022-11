Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Suhl (ots)

Unbekannte Täter drangen am 25.11.2022 in der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr gewaltsam in Suhl, Fröhliche Mann Straße, in die Kantine eines dort befindlichen Unternehmens ein. Dazu wurde die Scheibe der Kantine mit einem Stein eingeworfen und im Anschluß das Fenster entriegelt.In der Hauptküche wird die dort befindliche Registrierkasse entwendet. Die Kasse wird später im Bereich eines Radweges, parallel zur Gothaer Straße aufgebrochen aufgefunden, das darin befindliche Bargeld in Höhe von 100 Euro wurde entwendet.Der Sachschaden an der Kasse und an dem beschädigten Fenster beläuft sich auf 2.200 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter 03681/369-0 entgegen.

