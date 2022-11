Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jackendiebstahl

Meiningen (ots)

Am Freitagmorgen ging ein 18jähriger Mitarbeiter einer Reinigungsfirma gegen 06:45 Uhr im Bereich der Eduard-Fritze-Straße in Meiningen seiner Tätigkeit nach. Dazu hängte er seine Jacke an ein Geländer im Treppenhaus. Zum Ende der Arbeiten gegen 07:30 Uhr stellte er nun jedoch fest, dass Unbekannte seine Jacke vom Geländer entfernt und entwendet haben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell