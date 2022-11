LPI-SHL: Fahrt unter Drogen

Dermbach (ots) - Die Brandermittlungsexperten der Suhler Kriminalpolizei waren am Mittwoch gemeinsam mit einem Gutachter in Dermbach. Dort brannte am frühen Sonntagmorgen der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße. Bei den Untersuchungen vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein technischer Defekt für den Brandausbruch verantwortlich war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

