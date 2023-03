Moers (ots) - Am Donnerstag, den 23.März 2023 findet in den Räumen der Sparkasse in Repelen (Lintforter Straße 101) eine Bürgersprechstunde der Polizei statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können zwischen 16.00 und 17.00 Uhr vorbeikommen und unseren Bezirksdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Hermann Schülling und Polizeihauptkommissar Holger Manten, ...

