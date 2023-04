PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung "Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines Busfahrers in Taunusstein" (23. April 2023) - Täter identifiziert; ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

(mk) Wie am Sonntag bereits berichtet, kam es am frühen Samstagmorgen an einer Bushaltestelle in der Berliner Straße in Taunusstein zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines Busfahrers. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Rheingau-Taunus konnten mittlerweile drei Tatverdächtige im Alter von 16, 16 und 22 Jahren identifiziert werden. Am gestrigen Dienstag konnte einer der beiden 16-Jährigen festgenommen und am heutigen Tag dem Haftrichter in Wiesbaden vorgeführt werden, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an.

