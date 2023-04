PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Tätlicher Angriff und Widerstand +++ Versuchte Räuberische Erpressung +++ 18-Jähriger angegriffen +++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Täterfestnahme +++ Pkws beschädigt +++ Unfälle mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte, Bad Schwalbach, Gartenfeldstraße, Wiedbachstraße, 22.04.2023, 23:45 Uhr

(mk) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Gartenfeldstraße in Bad Schwalbach zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei, in dessen Verlauf eine 52-Jährige Widerstand leistete. Gegen 23:25 Uhr erhielt eine Streife der Polizeistation in Bad Schwalbach den Auftrag in die Gartenfeldstraße in Bad Schwalbach zu fahren. Dort sei eine 52-jährige Frau, die medizinische Hilfe benötige. Zusätzlich zur Streife begab sich eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzteinsatzfahrzeug zum Einsatzort. Die 52-Jährige wollte sich nicht behandeln lassen und habe zudem versucht die Notärztin körperlich anzugehen. Da keine medizinische Behandlungsbedürftigkeit gegeben war, erfolgte keine weitere Befassung seitens des Rettungsdienstes. Die Frau wirkte stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Streife beabsichtigte die Frau nach Hause zu bringen, um sie dort in die Obhut eines Angehörigen zu übergeben. Während der Fahrt dorthin wandelte sich die Stimmung der 52-Jährigen schlagartig und sie schlug einem der Beamten ins Gesicht. Den zu Hilfe eilenden zweiten Beamten wollte sie ebenfalls angreifen, was dieser jedoch verhindern konnte. Im weiteren Verlauf musste die Frau gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden. Sie setzte ihr aggressives Verhalten fort, indem sie sich gegen die Maßnahmen sperrte und versuchte in Richtung eines Beamten zu spucken. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes wurde sie letztendlich in ein Krankenhaus in Wiesbaden gebracht. Der angegriffene Beamte wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Gegen die 52-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs und Widerstandes eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durch die Bereitschaftsstaatsanwältin angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt.

2. Versuchte Räuberische Erpressung wg. Handy, Idstein, "Am Bahnhof", 23.04.2023, 04:30 Uhr

(mk) Am frühen Sonntagmorgen kam es in Idstein zu einer versuchten räuberischen Erpressung eines 43-Jährigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich der Geschädigte gegen 04:30 Uhr in der Straße "Am Bahnhof" in Idstein auf, als ihm zwei bislang Unbekannte den Weg versperrten und ihn aufforderten sein Mobiltelefon auszuhändigen. Als der Geschädigte sein Handy nicht herausgab, wurde er von den Tätern geschlagen. Anschließend entfernten sie sich. Nach Angaben des 43-Jährigen sprachen die beiden Täter Deutsch mit Akzent. Beide trugen zum Zeitpunkt der Tat eine Kapuze über dem Kopf. Einer der beiden soll eine Jogginghose oder eine weite Jeanshose getragen haben.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. 18-Jähriger angegriffen,

Idstein, "In der Eisenbach", Spielplatz, 23.04.2023, 05:40 Uhr bis 05:45 Uhr

(mk) In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde ein 18-Jähriger von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen. Der 18-Jährige befand sich gegen 05:40 Uhr auf dem Spielplatz in der Straße "In der Eisenbach" in Idstein, als sich zwei Personen näherten. Nach Angaben des Geschädigten wurde er von den beiden Tätern dann angegriffen und niedergeschlagen. Des Weiteren soll einer der beiden Täter mit einer Flasche auf den Geschädigten eingeschlagen haben. Nach der Tat entfernten sich die beiden Personen in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte konnte lediglich angeben, dass die beiden Täter blond waren.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126/9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Täter festgenommen, Geisenheim, Weberstraße, 22.04.2023, 14:40 Uhr

(mk) Am Samstagnachmittag konnte ein Tatverdächtiger nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Der Täter betrat zunächst das Grundstück des in der Weberstraße in Geisenheim gelegenen Einfamilienhauses. Anschließend zerstörte er ein Fenster, um danach in das Gebäude einzudringen. Eine aufmerksame Nachbarin konnte die Tat beobachten und sprach den Täter an, welcher sich daraufhin vom Grundstück entfernte. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Person, deren Aussehen mit der Täterbeschreibung übereinstimmte, kontrolliert und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Person wurden dann ein sogenanntes Messer sowie ein zur Fahndung ausgeschriebenes Smartphone aufgefunden. Ein bei dem Täter durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Täter wurde zur Dienststelle gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Des Weiteren erfolgte eine Blutentnahme. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Mehrere geparkte Pkw in Oestrich-Winkel beschädigt, Oestrich-Winkel, Kirchstraße, Urbanstraße, Nikolausstraße, 17.04.2023, 12:00 Uhr bis 22.04.2023, 09:00 Uhr

(mk) Zwischen Montag und Samstag wurden vier in Oestrich-Winkel geparkte Pkw durch Unbekannte angegangen und beschädigt. Einer der Pkw - ein silberner VW Mini-SUV - war von Montag, 12:00 Uhr bis Samstag, 09:00 Uhr in einer Hofeinfahrt in der Kirchstraße im Ortsteil Winkel geparkt und wurde am Heck zerkratzt. Ein weiterer Pkw - ein BMW in blau - war zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr bis 21.04.2023, 09:30 Uhr in der Urbanstraße im Ortsteil Mittelheim abgestellt. Dieser wurde durch den oder die Täter auf der Beifahrerseite zerkratzt. Ein schwarzer Land Rover stand ebenfalls in der Urbanstraße. Dieser war zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr und Freitag, 10:00 Uhr geparkt und wurde im Bereich der Fahrertür zerkratzt. Der vierte derzeit bekannte und betroffene Pkw - ein grau-grüner Dacia - wurde zwischen Donnerstag, 18:30 Uhr und Freitag, 09:15 Uhr in der Nikolausstraße im Ortsteil Mittelheim abgestellt. Auch hier wurde die Fahrertür zerkratzt. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 3.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer 06722/9112-0 entgegen.

6. Unfall mit leicht verletzter Person nach Überholmanöver im Gegenverkehr - Überholer flüchtet, B260, Gemarkung Bad Schwalbach, 22.04.2023, 12:30 Uhr

(mk) Am Samstag kam es auf der B260 zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 49-Jähriger mit seinem Mercedes und ein 58-Jähriger mit seinem Toyota die B260 aus Richtung Wambach kommend in Fahrtrichtung Bad Schwalbach. Zur selben Zeit befuhren weitere Fahrzeuge in der Gegenrichtung die B260. Diese Fahrzeuge versuchte der Fahrer oder die Fahrerin eines blauen BMW zu überholen. Aufgrund des Überholvorgangs mussten die vor dem Pkw des 49-Jährigen befindlichen Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Der 49-Jährige erkannte dies rechtzeitig. Der 58-Jährige reagierte offensichtlich zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 49-Jährigen auf. Der 58-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Der Überholende Pkw setzte seine Fahrt nach dem Überholmanöver fort und kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124/7078-0 zu melden.

7. Unfall mit Motorrad - Zwei Leichtverletzte, L 3011, Gemarkung Idstein, 22.04.2023, 15:25 Uhr

(mk) Ebenfalls am Samstag kam es auf der L3011 - Gemarkung Idstein - zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad, bei dem der Fahrer und die Sozia leicht verletzt wurden. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Motorrad die L3011 aus Richtung Heftrich kommend in Richtung Wald-Ems. Auf dem Motorrad fuhr ein 21-jähriger weiblicher Sozius mit. Im Kurvenbereich verlor der 23-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad und kam von der Fahrbahn ab. Sowohl der 23-Jährige, als auch die 21-Jährige wurde leichtverletzt und in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

